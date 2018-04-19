В четверг, 19 апреля, во время протестов в Ереване неизвестные избили журналиста неправительственной организации Тирайра Мурадяна.

Об этом сообщил сам пострадавший, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что он освещал акцию протеста в то время, как на него напали двое молодых людей.

"Я зафиксировал тех двух людей, которые применили насилие против меня. Это произошло еще до инцидента у правительственного здания. Они не вели себя как участники митинга, они по телефону постоянно рассказывали кому-то о том, что видят", - рассказал журналист.

Его госпитализировали в больницу с ушибами головы. Ближайшие несколько часов он должен находиться под наблюдением медиков.

16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения.

Позже силовики стянули к зданию парламента Армении водометы и бронетехнику, а также пригрозили разогнать митинг.

В свою очередь лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.

Несмотря на многочисленные демонстрации, Сержа Саргсяна избрали премьер-министром.

Утром 19 апреля в Ереване полиция приступила к задержаниям активистов, заблокировавших здание Кабинета министров Армении. Силовики заявили о готовности применить оружие.