Во время прямого эфира на голову ведущей CBS села экзотическая птица

В США во время прямого эфира новостной программы на канале CBS на голову ведущей села экзотическая птица.

Алый ибис Софи из зоопарка Сан-Диего должна была стать героиней одного из следующих сюжетов, однако, оказавшись в новой обстановке, преждевременно влетела в кадр.

Впрочем, журналистка, несмотря на взгромоздившуюся у нее на голове птицу, повела себя довольно профессионально, продолжив вести программу.

Ранее сообщалось, что в Ирландии ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире.