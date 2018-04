Во время пожара в Trump Tower погиб человек

Телеканал CNN сообщает, что в больнице скончался человек, который пострадал во время пожара на 50-ом этаже небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

Количество пострадавших пожарных выросло до четырех человек.

At least one person has died in the fire at Trump Tower in New York. Four firefighters were injured, officials say. https://t.co/VbhJoILG2o pic.twitter.com/bPfiLynrCZ