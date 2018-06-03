Во время перелета из Аризоны в Нью-Джерси умер померанский шпиц

Во время перелета из американского города Феникс, штат Аризона, в Ньюарк, штат Нью-Джерси, на борту самолета авиакомпании Delta Air Lines умер 8-летний померанский шпиц по имени Алехандро.

Об этом сообщает CNN.

Владельцы питомца Майкл Деллегрази и его подруга переехали из Феникса в Нью-Йорк и решили посадить своего померанца Алехандро на самолет, чтобы потом в Ньюарке забрать собаку из аэропорта.

Во время пересадки в Детройте, штат Мичиган, Алехандро находился в грузовом отсеке.

"В 6 часов утра была остановка в Детройте. Сотрудники аэропорта проверили состояние Алехандро - он был жив. Его проведали еще раз между восьмью и полдевятого утра, и он был мертв", - рассказал адвокат владельца Алехандро.

Пресс-секретарь Delta Air Lines сообщила, что в клетке возле собаки была обнаружена лужа рвоты и жидкость.

"Семья, мягко говоря, очень расстроена. По сути, умер их родственник", - сказал адвокат.

Delta Air Lines проводит тщательный анализ ситуации.

"Мы знаем, что домашние животные являются важным членом семьи, и мы заботимся о благополучии всех животных, которых мы перевозим. Мы хотим понять, почему так произошло, чтобы этого больше не повторилось", - отметили представители авиакомпании.

Смотрите также