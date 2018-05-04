Во время операции НАТО грузовое судно Турции протаранило греческую лодку

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НАТО сообщили об инциденте
Фото: ShipSpotting.com

НАТО сообщили об инциденте

Турецкое грузовое судно протаранило греческую канонерскую лодку во время совместной операции НАТО по пресечению незаконного пересечения границ мигрантами в Эгейском море.

Как сообщает Reuters со ссылкой на ВМС Греции, инцидент произошел около 4:00 утра.

Греческая лодка патрулировала территорию возле острова Лесбос. Судно под турецким флагом приблизилось к лодке и протаранило борт. При этом турецкое судно не реагировало на радиосообщения экипажа лодки. 

Греческие военные сообщили НАТО об инциденте.

В результате столкновения никто не пострадал, серьезные нарушения не обнаружены.

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