Во время операции НАТО грузовое судно Турции протаранило греческую лодку

Турецкое грузовое судно протаранило греческую канонерскую лодку во время совместной операции НАТО по пресечению незаконного пересечения границ мигрантами в Эгейском море.

Как сообщает Reuters со ссылкой на ВМС Греции, инцидент произошел около 4:00 утра.

Греческая лодка патрулировала территорию возле острова Лесбос. Судно под турецким флагом приблизилось к лодке и протаранило борт. При этом турецкое судно не реагировало на радиосообщения экипажа лодки.

Греческие военные сообщили НАТО об инциденте.

В результате столкновения никто не пострадал, серьезные нарушения не обнаружены.