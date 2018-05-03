Во время крушения военного самолета в США погибло пять человек

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Самолет потерпел крушение в штате Джорджия

Самолет потерпел крушение в штате Джорджия

В американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130.

В результате крушения погибли, по меньшей мере, пять человек, передает Fox News.

Сообщается, что самолет ВВС Национальной гвардии США загорелся почти сразу после вылета из международного аэропорта Саванны.

По неподтвержденным данным, всего на борту находилось девять человек.

Напомним, в среду, 2 мая, пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку после того, как в одном из иллюминаторов появилась трещина.

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