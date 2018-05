Во время крушения военного самолета в США погибло пять человек

В американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130.

В результате крушения погибли, по меньшей мере, пять человек, передает Fox News.

Сообщается, что самолет ВВС Национальной гвардии США загорелся почти сразу после вылета из международного аэропорта Саванны.

По неподтвержденным данным, всего на борту находилось девять человек.

We now know nine crew members were on board; still 2 confirmed dead. #C130 #C130crash @AirNatlGuard https://t.co/BCREWE022K pic.twitter.com/GWye9nH1Aa