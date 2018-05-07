Во время инаугурации Путина военным не удалось поднять над Кремлем флаг РФ

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Вероятно, военные столкнулись с техническими проблемами
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Вероятно, военные столкнулись с техническими проблемами

В России произошел конфуз с поднятием над Кремлем государственного флага во время прямой трансляции инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Согласно задумке организаторов, его должны были поднять во время исполнения гимна, однако что-то пошло не так, и ответственные за это военные не смогли исполнить задачу вовремя.

В свою очередь режиссер трансляции после пары неудачных планов с приспущенным штандартом, чтобы скрыть неудачу, решил снять его крупно, а в конце показал поднятый флаг уже на другой башне.

Отметим, что некоторые пользователи увидели в этом некий "символизм", так как, согласно мировой традиции, уходящей корнями еще в 17 век, приспущенный флаг означает траур.

Ранее сообщалось, что Путин в очередной раз вступил в должность президента России.

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