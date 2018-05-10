Во время атаки на мечеть в ЮАР погиб имам, еще двое ранены

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Неизвестные атаковали мечеть в ЮАР
Фото: соцсети

Неизвестные атаковали мечеть в ЮАР

Во время нападения на мечеть возле южноафриканского города Дурбан погиб имам, еще два человека получили серьезные ранения, сообщили AFP медики.

По информации полиции, вооруженные пистолетами и ножами нападавшие ворвались в мечеть  после дневной молитвы, ранили трех человек и подожгли здание, перед тем как убежать, сообщает The New York Times.

Один из раненых – имам – впоследствии скончался.

Полиция расследует дело как три покушения на убийство и поджог.

Напомним, что в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 13 человек, еще больше 30 получили ранения.

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