Во время атаки на мечеть в ЮАР погиб имам, еще двое ранены

Во время нападения на мечеть возле южноафриканского города Дурбан погиб имам, еще два человека получили серьезные ранения, сообщили AFP медики.

По информации полиции, вооруженные пистолетами и ножами нападавшие ворвались в мечеть после дневной молитвы, ранили трех человек и подожгли здание, перед тем как убежать, сообщает The New York Times.

Один из раненых – имам – впоследствии скончался.

Полиция расследует дело как три покушения на убийство и поджог.

Напомним, что в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 13 человек, еще больше 30 получили ранения.