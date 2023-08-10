На фоне взрывов. В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов, пассажиры заявляли о БПЛА 10 августа, 08:48 В населенном пункте Домодедово прогремел взрыв (Фото:https://t.me/astrapress)

В четверг, 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов, ранее сообщалось о взрывах вблизи населенного пункта Домодедово.

Российское пропагандистское информагентство РИА Новости в со ссылкой на пресс-службу Внуково пишет, что ограничения вводились «по независящим от аэропорта причинам».

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В Домодедово заявили, что это было сделано «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов».

Всего в аэропортах задержали несколько десятков рейсов.

В то же время в Telegram-каналах сообщали, что в аэропортах вводился план Ковер, его вводят в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов, которые могут представлять опасность.

«Сижу в самолете во Внуково. Небо закрыто. С 1:30 взлететь не можем. Самолеты на посадку не идут, кружат над Рязанью, у кого топлива мало — перенаправляют в Шереметьево. Вывод — летят бпла», — написала одна из пассажирок в профильном чате.



Фото: https://t.me/astrapress

Фото: https://t.me/astrapress

В соцсетях местные жители сообщали о взрывах и «хлопках».

«Видела, как оно взорвалось», — написала одна из жительниц.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Якобы один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

9 августа в России заявляли, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорили о взрывах.

6 августа российские власти заявили, что дрон «попробовал прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.