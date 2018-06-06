06 июня 2018, среда

В Страсбурге произошел мощный взрыв, есть раненые - фото

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В результате взрыва пострадали четыре человека
Фото: François Klingler/Twitter

В результате взрыва пострадали четыре человека

Во Франции в среду, 6 июня, на зернохранилище в окрестностях Страсбурга произошел мощный взрыв.

Как сообщает Europe 1, в результате инцидента пострадали, по меньшей мере, четыре человека, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Всего же, по имеющейся информации, во время взрыва рядом с объектом находились более 10 человек.

Все пострадавшие являются сотрудниками сельскохозяйственного кооператива.

По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате образования газового "кармана" из-за ферментации зерновых, хранившихся на элеваторе.

Ранее сообщалось, что во Франции произошла серия взрывов на территории хранилища газовых баллонов.

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