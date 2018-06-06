В Страсбурге произошел мощный взрыв, есть раненые - фото

Во Франции в среду, 6 июня, на зернохранилище в окрестностях Страсбурга произошел мощный взрыв.
Как сообщает Europe 1, в результате инцидента пострадали, по меньшей мере, четыре человека, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.
Всего же, по имеющейся информации, во время взрыва рядом с объектом находились более 10 человек.
Все пострадавшие являются сотрудниками сельскохозяйственного кооператива.
По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате образования газового "кармана" из-за ферментации зерновых, хранившихся на элеваторе.
Grosse explosion au port du Rhin à Strasbourg pic.twitter.com/C7jv7G9gav— Aurélie (@aureliethev) 6 июня 2018 г.
À 9h20 les stores ont tremblé à l'aérodrome du polygone ! pic.twitter.com/k0eGfCldd5— OnGeDi (@OnGeDi1) 6 июня 2018 г.
#Strasbourg explosion vers l'aérodrôme il y a 5min ?— François Klingler (@fklingler) 6 июня 2018 г.
C'est exactement la direction, et l'aérodrôme est à environ 1km de chez moi pic.twitter.com/EYWcL5350q
Ранее сообщалось, что во Франции произошла серия взрывов на территории хранилища газовых баллонов.
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