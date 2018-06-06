В Страсбурге произошел мощный взрыв, есть раненые - фото

В результате взрыва пострадали четыре человека

Во Франции в среду, 6 июня, на зернохранилище в окрестностях Страсбурга произошел мощный взрыв.

Как сообщает Europe 1, в результате инцидента пострадали, по меньшей мере, четыре человека, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Всего же, по имеющейся информации, во время взрыва рядом с объектом находились более 10 человек.

Все пострадавшие являются сотрудниками сельскохозяйственного кооператива.

По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате образования газового "кармана" из-за ферментации зерновых, хранившихся на элеваторе.

Grosse explosion au port du Rhin à Strasbourg pic.twitter.com/C7jv7G9gav — Aurélie (@aureliethev) 6 июня 2018 г.

À 9h20 les stores ont tremblé à l'aérodrome du polygone ! pic.twitter.com/k0eGfCldd5 — OnGeDi (@OnGeDi1) 6 июня 2018 г.

#Strasbourg explosion vers l'aérodrôme il y a 5min ?

C'est exactement la direction, et l'aérodrôme est à environ 1km de chez moi pic.twitter.com/EYWcL5350q — François Klingler (@fklingler) 6 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что во Франции произошла серия взрывов на территории хранилища газовых баллонов.