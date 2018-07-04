04 июля 2018, среда

Во французском Нанте произошли массовые беспорядки после убийства полицией молодого парня

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В ходе беспорядков молодежь забросала полицейских коктейлями Молотова и сожгла несколько автомобилей (иллюстративное фото)

В ходе беспорядков молодежь забросала полицейских коктейлями Молотова и сожгла несколько автомобилей (иллюстративное фото)

Во французском Нанте произошли столкновения между полицией и группами молодых людей после того, как правоохранители застрелили молодого парня.

В ходе массовых беспорядков молодежь забросала полицейских коктейлями Молотова и сожгла несколько автомобилей, сообщает DW.

Представитель прокуратуры назвал ситуацию в районе города, где произошли волнения, "очень беспокойной и неупорядоченной". По его словам, ожидается прибытие дополнительных сотрудников полиции.

По информации полицейских, вечером во вторник молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, отказался повиноваться их требованиям и "злонамеренно" направил на них автомобиль. Полицейские открыли огонь на поражение. Молодой человек получил огнестрельное ранение в сонную артерию, после чего скончался в больнице.

В прокуратуре также добавили, что начато расследование, чтобы прояснить "факты и определить, при каких обстоятельствах полицейский применил свое оружие".

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