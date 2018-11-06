Во французском Марселе обрушились два дома: девять человек пропали без вести

Утром в понедельник, 5 ноября, в центре Марселя (Франция) обрушились два дома с общей стеной, сообщает Francetvinfo.
Как сообщил глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, после обрушения девять человек числятся пропавшими без вести. По его словам, среди них семь жителей дома, расположенного на улице Обань, и двое прохожих.
"На данный момент девять человек числятся пропавшими без вести в результате инцидента на улице Обань в Марселе", - написал он в Twitter.
По словам главы региона, на месте сейчас работают спасатели.
A l’heure actuelle 9 personnes sont portées disparues dans le drame de la rue d’#Aubagne à #Marseille.— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) 5 ноября 2018 г.
Nos @MarinsPompiers et nos @Pompiers_13 sont pleinement mobilisés ! pic.twitter.com/AY30W2X8dG
По данным Francetvinfo, одно из обрушившихся зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. Ряд французских СМИ отмечали, что внутри могли находиться люди, самовольно устроившие себе приют в опустевшем доме.
Как сообщал Укринформ, по информации местных спасателей, в результате инцидента двое человек получили легкие ранения.
Effondrement d'immeubles rue d'Aubagne #Marseille— c.virginie (@2711virginie) 5 ноября 2018 г.
Espoir pour ne pas retrouver de morts dans ces décombres ????????
Soutien aux familles délogées et aux pompiers pour cette nuit pénible pic.twitter.com/QWJnUp54X9
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