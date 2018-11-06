06 ноября 2018, вторник

Во французском Марселе обрушились два дома: девять человек пропали без вести

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Одно из обрушившихся зданий находилось в аварийном состоянии
Фото: Renaud Muselier via Twitter

Одно из обрушившихся зданий находилось в аварийном состоянии

Утром в понедельник, 5 ноября, в центре Марселя (Франция) обрушились два дома с общей стеной, сообщает Francetvinfo.

Как сообщил глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, после обрушения девять человек числятся пропавшими без вести. По его словам, среди них семь жителей дома, расположенного на улице Обань, и двое прохожих.

"На данный момент девять человек числятся пропавшими без вести в результате инцидента на улице Обань в Марселе", - написал он в Twitter.

По словам главы региона, на месте сейчас работают спасатели.

По данным Francetvinfo, одно из обрушившихся зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. Ряд французских СМИ отмечали, что внутри могли находиться люди, самовольно устроившие себе приют в опустевшем доме. 

Как сообщал Укринформ, по информации местных спасателей, в результате инцидента двое человек получили легкие ранения.

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