Во французском Кале произошли массовые столкновения мигрантов, есть пострадавшие

Конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Афганистана

В четверг, 1 февраля, во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов, передает AFP.

По последним данным полиции, в результате столкновений госпитализировано 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения. Состояние четырех пострадавших оценивается медиками как крайне тяжелое.

Как отмечается, конфликт произошел между выходцами из Эритреи и Афганистана.

Согласно сообщению, в массовых столкновениях в Кале в общей сложности приняли участие более ста человек, многие из них были вооружены железными прутьями. На место драки оперативно выехала полиция, которой удалось восстановить порядок только спустя час.

Вскоре после этого инцидента еще одна драка вспыхнула в коммуне Марк, расположенной в четырех километрах от Кале. По данным полиции, около 150 эритрейцев, вооруженных палками и камнями, напали на два десятка мигрантов из Афганистана.

???????????????? #France : Bonne ambiance hier à #Calais entre clandestins...

Simplement une opération punitive des Erythréens contre les Afghans a eu lieu ..



Plusieurs blessés il y a eu.. pic.twitter.com/3lfnXUCQyz — -₽ - ???? - ???? - (@PorteTonAme) 2 февраля 2018 г.

Прокуратура Кале начала расследование по этим фактам.