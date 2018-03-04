Во французских Пиренеях лавина накрыла группу лыжников: двое погибших

В субботу, 3 марта, во французских Пиренеях снежная лавина накрыла группу из пяти испанских лыжников, двое из них погибли, передает Reuters.

Как сообщается, троим лыжникам удалось выбраться из-под снега самостоятельно, они не получили никаких травм. Один лыжник погиб на месте, еще один - после эвакуации в госпиталь в Тулузе.

Согласно сообщени, лавина сошла близ тоннеля Арагноет-Биелса, соединяющей Францию и Испанию.

Напомним, 2 марта, из-за схода лавины на юго-востоке Франции погибли по меньшей мере четыре туриста, поиски еще одного человека продолжаются.