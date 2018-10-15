Во Французских Альпах охотник застрелил велосипедиста

22-летнего охотника, стрелявшего в велосипедиста, госпитализировали в шоковом состоянии

34-летний британец Марк Саттон был убит, когда ехал на горном велосипеде по лесовой тропе в Верхней Савойе на востоке Франции.

Об этом сообщает The Guardian.

Несчастный случай произошел в субботу вечером вблизи горного курорта Монрйон во время охоты, устроенной местной охотничьей организацией.

По данным следователей, велосипедист ехал по популярной, но труднодоступной тропе и ​​был "отлично распознаваем". Саттон работал в сфере услуг питания в регионе и в этом году открыл собственный небольшой ресторан.

22-летнего охотника, который стрелял в велосипедиста, госпитализировали в шоковом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности с отягчающими обстоятельствами.

Это уже второй подобный случай за месяц в регионе. Менее трех недель назад молодой охотник получил год тюрьмы за непредумышленное убийство трейл-бегуна. Единичный выстрел попал в голову спортсмена. После этого случая местные требовали от властей ограничить охоту в популярных местах для отдыха.

По данным Национального агентства Франции по вопросам охоты и дикой природы, 115 человек пострадали в результате охоты в первом полугодии 2018-го. Среди них 13 погибли от полученных ранений.

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