Во Французских Альпах охотник застрелил велосипедиста

34-летний британец Марк Саттон был убит, когда ехал на горном велосипеде по лесовой тропе в Верхней Савойе на востоке Франции.
Об этом сообщает The Guardian.
Несчастный случай произошел в субботу вечером вблизи горного курорта Монрйон во время охоты, устроенной местной охотничьей организацией.
По данным следователей, велосипедист ехал по популярной, но труднодоступной тропе и был "отлично распознаваем". Саттон работал в сфере услуг питания в регионе и в этом году открыл собственный небольшой ресторан.
22-летнего охотника, который стрелял в велосипедиста, госпитализировали в шоковом состоянии.
Возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности с отягчающими обстоятельствами.
Это уже второй подобный случай за месяц в регионе. Менее трех недель назад молодой охотник получил год тюрьмы за непредумышленное убийство трейл-бегуна. Единичный выстрел попал в голову спортсмена. После этого случая местные требовали от властей ограничить охоту в популярных местах для отдыха.
По данным Национального агентства Франции по вопросам охоты и дикой природы, 115 человек пострадали в результате охоты в первом полугодии 2018-го. Среди них 13 погибли от полученных ранений.
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