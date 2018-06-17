Во Франции женщина с криком "Аллах акбар" ранила ножом двух человек в супермаркете

В коммуне Ла-Сен-сюр-Мер на юге Франции неизвестная с криком "Аллах акбар" ранила ножом двух человек в супермаркете.
Об этом сообщает Le Parisien.
Женщина ударила посетителя магазина Leclerc ножом в грудь, потом напала на кассира, который получил легкие ранения. Госпитализация потребовалась только для посетителя магазина, но его жизни ничего не угрожает.
В полиции сообщили, что женщина страдает психическими расстройствами. Тем не менее прокурор не исключил, что это могла быть "попытка убийства, связанная с терроризмом".
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