Во Франции Желтые жилеты призвали правительство уйти в отставку и назначить премьером экс-начальника Генштаба Сегодня, 11:13 7 Цей матеріал також доступний українською Во Франции Желтые жилеты требуют отставки правительства

Во Франции представители движения Желтые жилеты призвали правительство страны уйти в отставку и назначить бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Пьера де Вилье премьер-министром.

Соответствующее заявление озвучил представитель Желтых жилетов в департаменте Воклюз Кристоф в эфире радио Europe-1.

"Я прекрасно вижу во главе правительства генерала де Вилье. У него есть авторитет, и нужно, чтобы он возглавил правительство", - отметил Шаленсон.

По его мнению, отставка де Вилье стала первым крупным кризисом пятилетнего президентского срока Эммануэля Макрона.

С 2014 по 2017 год Де Вилье возглавлял Генштаб Вооруженных сил Франции. В отставку он ушел из-за разногласий с Макроном, в частности, из-за планов правительства сократить военный бюджет.

Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Кроме снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.

Ранее сообщалось, что демонстранты начали устраивать массовые беспорядки: бросали снаряды, жгли автомобили и громили торговые фасады.

По состоянию на 2 декабря в Париже правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены.

Французское правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, чтобы предотвратить обострение беспорядков в стране.

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Огонь и ярость. Масштабные протесты в Париже в 20 фото

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