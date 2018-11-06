06 ноября 2018, вторник

Во Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на Макрона - СМИ

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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Правоохранители Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента республики Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно данным издания, задержания прошли во вторник утром, в рамках полученной информации о подготовке нападения на президента Франции.

Шесть человек были задержаны в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Детали спецоперации не приводятся. 

Парижская прокуратура открыла уголовное производство, задержанные подозреваются в организации преступной группировки.

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