Во Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на Макрона - СМИ

Правоохранители Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента республики Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.
Согласно данным издания, задержания прошли во вторник утром, в рамках полученной информации о подготовке нападения на президента Франции.
Шесть человек были задержаны в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Детали спецоперации не приводятся.
Парижская прокуратура открыла уголовное производство, задержанные подозреваются в организации преступной группировки.
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