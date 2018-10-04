04 октября 2018, четверг

Самый разыскиваемый преступник Франции, сбежавший из тюрьмы на вертолете, прятался от полиции под паранджой

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Фаид был признан виновным в ограблении, убийстве полицейского и побеге из тюрьмы
Скриншот

Фаид был признан виновным в ограблении, убийстве полицейского и побеге из тюрьмы

Самый разыскиваемый преступник Франции Редуана Фаида, который сбежал из тюрьмы с помощью вертолета и был задержан спустя три месяца, прятался от полиции под паранджой.

По словам прокурора Франсуа Молена, выследить злоумышленника удалось благодаря прослушиванию телефонов людей, которые помогли ему с побегом, передает BBC.

Выйдя таким образом на женщину из родного города Фаида, правоохранители установили за ней слежку, во время которой увидели, как в автомобиль предполагаемой сообщницы преступника садятся две неизвестные личности в парандже, чьи фигуры были походили на мужские.

Заподозрив, что это на самом деле Редуан Фаид и его брат Рашид, полицейские задержали их и еще двух человек на следующий вечер.

Как отмечается, в 2017 году Фаид был приговорен к 10 годам лишения свободы за дерзкий побег из тюрьмы Секидин в 2013 году, когда он захватил в заложники персонал и взорвал пять дверей, чтобы выбраться на свободу.

Кроме того, он также приговорен на 25 лет за убийство полицейского во время ограбления в 2010 году.

Впервые Фаид был арестован в 1998 году.

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