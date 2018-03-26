Во Франции задержали политика, который радовался смерти полицейского во время теракта в супермаркете

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Лейтенант Арно Бельтрам умер от полученных ранений
Фото: МВД Франции

Лейтенант Арно Бельтрам умер от полученных ранений

Во Франции задержали политика Стефана Пуссье, который радовался смерти полицейского, погибшего во время теракта в супермаркете.

Как сообщает AFP, после сообщений о гибели правоохранителя он опубликовал два сообщения в Twitter.

"Каждый раз, когда застрелят полицейского ... Я думаю о своем друге Реми Фрейссе", - написал политик.

Речь в его сообщении шла об активисте по защите окружающей среды, который погиб во время акции протеста в 2014 году от действия шумовой гранаты. Гранату якобы бросил представитель правоохранительных органов. 

"На этот раз это был полковник, прекрасно! Кроме того, это означает, что на одного избирателя Макрона стало меньше", - добавил Пуссье.

Его арестовали в собственном доме.

Политику грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 100 000 евро.

Напомним, 23 марта в городе Треб на юге Франции мужчина устроил стрельбу в супермаркете, захватив его посетителей в заложники. В результате нападения погибли три человека, еще 16 получили ранения. Нападавший согласился отпустить заложников в обмен на офицера полиции Арно Бельтрама.

Во время штурма супермаркета полиция застрелила нападавшего, которым оказался 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, ранее подозреваемый в терактах в Париже 13 ноября 2015 года. Также во время штурма был серьезно ранен полицейский, обменявший себя на заложников. Днем позже он скончался в больнице от полученных ранений.

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