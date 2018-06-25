25 июня 2018, понедельник

Во Франции задержали 10 человек по подозрению в подготовке нападений на мусульман

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Французские спецслужбы следили за группой подозреваемых

Французские спецслужбы следили за группой подозреваемых

Во Франции антитеррористические службы задержали десять человек, которые, предположительно, планировали атаки на мусульман, передает DW.

Отмечается, что задержанные подозреваются в связях с праворадикалами.

По данным агентства, полиция провела задержания по всей Франции еще в субботу, 23 июня, два из них произошли на Корсике. При обыске у подозреваемых было изъято оружие, в числе задержанных - предполагаемый лидер группировки. В воскресенье, 24 июня, подозреваемые были арестованы.

Следствие устанавливает, насколько далеко они продвинулись в своих планах о нападениях. По его версии, задержанные собирались совершить атаки на радикально настроенных имамов, исламистов, которые вышли из тюрьмы, и на женщин в традиционной одежде.

Как сообщается, французские спецслужбы следили за группой подозреваемых.

После задержаний министр внутренних дел страны Жерар Колон поблагодарил спецслужбы за работу.

Напомним, во Франции женщина с криком "Аллах акбар" ранила ножом двух человек в супермаркете.

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