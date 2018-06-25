Во Франции задержали 10 человек по подозрению в подготовке нападений на мусульман

Во Франции антитеррористические службы задержали десять человек, которые, предположительно, планировали атаки на мусульман, передает DW.

Отмечается, что задержанные подозреваются в связях с праворадикалами.

По данным агентства, полиция провела задержания по всей Франции еще в субботу, 23 июня, два из них произошли на Корсике. При обыске у подозреваемых было изъято оружие, в числе задержанных - предполагаемый лидер группировки. В воскресенье, 24 июня, подозреваемые были арестованы.

Следствие устанавливает, насколько далеко они продвинулись в своих планах о нападениях. По его версии, задержанные собирались совершить атаки на радикально настроенных имамов, исламистов, которые вышли из тюрьмы, и на женщин в традиционной одежде.

Как сообщается, французские спецслужбы следили за группой подозреваемых.

После задержаний министр внутренних дел страны Жерар Колон поблагодарил спецслужбы за работу.

Напомним, во Франции женщина с криком "Аллах акбар" ранила ножом двух человек в супермаркете.