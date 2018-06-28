28 июня 2018, четверг

Во Франции введут обязательную военную службу для 16-летних мальчиков и девочек

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Эмануэль Макрон посещает парад в честь Дня взятия Бастилии

Эмануэль Макрон посещает парад в честь Дня взятия Бастилии

Во Франции ввели правительственный план вернуть национальную службу для 16-летних подростков. Идея входила в программу избирательной кампании Эмануэля Макрона.

Об этом сообщает ВВС.

Сначала Макрон хотел внедрить военную службу в миниатюре, чтобы каждый француз имел опыт хотя бы месячной службы в армии. Программа со временем расширилась до Универсальной национальной службы.

Служба будет состоять из двух этапов.

Сначала подростки пройдут месячное обучение с целью воспитания чувства гражданского долга. Затем им предложат добровольное обучение в сфере "обороны и безопасности" в течение от трех месяцев до года.

Отмечается, что помимо традиционных форм сотрудничества с армией, полицией, жандармерией и пожарной охраной, будут существовать альтернативные программы по сохранению исторического наследия и окружающей среды, а также социальной помощи.

Стоимость внедрения новой службы оценивается в 1.75 миллиарда евро, с ежегодными затратами в 1.6 миллиарда евро.

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