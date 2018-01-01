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Во Франции во время школьных протестов задержали более 700 старшеклассников

Сегодня, 09:48
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Учащиеся протестуют против реформы среднего образования

В четверг, 6 декабря, во Франции прошли так называемые школьные протесты, в которых приняли участие тысячи учащихся.

Как сообщает агентство AFP, во многих городах демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в результате чего были задержаны около 700 старшеклассников.

Кроме того, из-за акций протеста были заблокированы 45 учебных заведений, работа еще более 200 была нарушена.

Недовольство школьников вызвала проводимая правительством реформа среднего образования. Она предусматривает, в частности, ужесточения критериев отбора для абитуриентов, а также возможное сокращение преподавателей.

Отметим, что демонстрации учащихся проходили на фоне акций протеста "желтых жилетов", выступающих против повышения цен на топливо.

Теги:   Реформа образования Школьники Акция протеста Франция

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