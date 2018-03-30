Во Франции тяжело ранен азербайджанский журналист, его жена убита

В пятницу, 30 марта, во Франции совершено вооруженное нападение на азербайджанского журналиста Рахима Намазова и его жену.

Как передает DW, инцидент произошел в коммуне Коломье близ города Тулуза, где проживает супружеская пара.

Согласно имеющимся данным, в результате нападения Намазов получил тяжелое огнестрельное ранение в спину. Сейчас он находится в критическом состоянии.

При этом его жена погибла в результате выстрела в голову с близкого расстояния.

В полиции рассказали, что во время покушения журналист вместе с супругой ехали на автомобиле.

По словам мэра Коломье Карина Траваль-Мишеле, могло иметь место "сведение политических счетов", поскольку Намазов является "журналистом, которого на родине пытали и посадили в тюрьму".

Как отмечается, он является решительным критиком политического руководства Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Словакии застрелили известного журналиста-расследователя и его девушку.