29 июня 2018, пятница

Во Франции телеканалу RT вынесли предупреждение за сюжет о Сирии

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Сам телеканал заявляет о

Сам телеканал заявляет о "технической ошибке"

Во Франции Высший совет по аудиовизуальным средствам вынес предупреждение телеканалу RT France (ранее - Russia Today) за сюжет о Сирии.

Предупреждение вынесено за "нечестность, неточную подачу информации и отсутствие различных точек зрения", сообщает DW.

Речь идет о сюжете под названием Имитация атак, который телеканал транслировал 13 апреля 2018 года. Его авторы отрицали, что в Восточной Гуте в Сирии применили химическое оружие, и заявили о постановочном характере съемок пострадавших от химатакы.

Проверка CSA установила, что в сюжете слова сирийских очевидцев перевели неправильно - озвучивание "совсем не соответствовало тому, что говорили на самом деле". В заявлении также указан необъективный анализ ситуации и то, что RT France не представил различные точки зрения.

Сам телеканал заявил, что в сюжете произошла "техническая ошибка", из-за которой на слова очевидцев был наложен "не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод". В RT France подчеркнули, что устранили ошибку.

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