Во Франции социалисты и коммунисты инициируют вотум недоверия правительству Вчера, 23:23 82 Цей матеріал також доступний українською Французские левые партии внесут в парламент вопрос о недоверии правительству

Во Франции три левые партии внесут в парламент вопрос о недоверии правительству Эдуара Филиппа, сообщает Le Figaro.

Cоавторами проекта резолюции стали французская Социалистическая партия, Коммунистическая партия и партия Франция непокоренная.

Для вынесения на голосование вотума недоверия правительству требуется поддержка 58 депутатов. Социалисты сейчас имеют 29 мандатов, Франция непокоренная - 17, коммунисты - 12.

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Таким образом политические силы собираются привлечь внимание правительства к их предложениям выхода из кризиса, вызванного протестами "желтых жилетов". Оні считают, президент "не ответил на гнев французов".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал ввести налоговые льготы и увеличить минимальную зарплату.

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Напомним, протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.

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