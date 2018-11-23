Во Франции родные убили 9-летнего ребенка за отказ делать домашнее задание

Во Франции арестовали семью по подозрению в убийстве своего девятилетнего ребенка за отказ выполнить домашнее задание.
Как сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в городе Мюлуз на юге страны.
В квартире находились два брата и две сестры. Когда младший брат отказался делать домашнее задание, его начали избивать.
По данным СМИ, мама детей в это время была в командировке, однако активно призывала наказать ребенка. Ее тоже арестовали.
У ребенка не выдержало сердце, однако по словам специалистов, причиной смерти стали нанесенные ему удары.
Экспертиза обнаружила на теле мальчика синяки, особенно на ногах.
Все четверо членов семьи находятся под стражей и являются фигурантами уголовного расследования.
Примечательно, что на данный момент французский парламент рассматривает вопрос о запрете физического наказания детей.
Журнал НВ
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