Во Франции родные убили 9-летнего ребенка за отказ делать домашнее задание

Во Франции арестовали семью по подозрению в убийстве своего девятилетнего ребенка за отказ выполнить домашнее задание.

Как сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в городе Мюлуз на юге страны.

В квартире находились два брата и две сестры. Когда младший брат отказался делать домашнее задание, его начали избивать.

По данным СМИ, мама детей в это время была в командировке, однако активно призывала наказать ребенка. Ее тоже арестовали.

У ребенка не выдержало сердце, однако по словам специалистов, причиной смерти стали нанесенные ему удары.

Экспертиза обнаружила на теле мальчика синяки, особенно на ногах.

Все четверо членов семьи находятся под стражей и являются фигурантами уголовного расследования.

Примечательно, что на данный момент французский парламент рассматривает вопрос о запрете физического наказания детей.