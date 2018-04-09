Во Франции произошли столкновения между полицией и эко-активистами

В операции задействованы около 2500 жандармов

Французская полиция пытается вытеснить эко-активистов из леса в Нотр-Дам-де-Ландес на западе Франции, где запланировано строительство аэропорта.

Об этом сообщает ВВС.

В операции, которая началась около 7 утра по киевскому времени, задействованы около 2500 жандармов. Правоохранители использовали слезоточивый газ против сотен активистов, которые построили временные баррикады и начали их поджигать. Некоторые протестующие бросали камни и другие предметы в жандармов. Один правоохранитель получил травму глаз.

Полиция заблокировала близлежащие дороги, чтобы окружить активистов, многие из которых незаконно живут в лесу в течение многих лет.

Проект строительства аэропорта близ города Нант был оглашен в январе. Местные власти рассчитывают, что это повысит экономические показатели региона.

Противники строительства аэропорта утверждают, что оно слишком дорогостоящее и экологически опасное.