Во Франции приняли законы по борьбе с фейковыми новостями

Макрон хочет защитить "демократическую жизнь" во Франции от фейковых новостей

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов утвердили два законопроекта против распространения фейковых новостей, передает DW.

"Вечером во вторник, 20 ноября, депутаты значительным большинством голосов утвердили законы, с помощью которых президент Франции Эммануэль Макрон надеется предотвратить распространение слухов и фальшивых известий во время предвыборных кампаний", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно утвержденным законам, партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами. Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми в отношении контента, который распространяется за плату.

По словам Макрона, он хочет защитить "демократическую жизнь" во Франции от фейковых новостей.

Издание отмечает, что принятые законопроекты вызвали большую дискуссию и подвергались критике, в том числе со стороны журналистских объединений. По мнению критиков, с помощью новых законов Макрон стремится взять под контроль неугодную ему информацию, ввести цензуру и ограничить свободу слова для граждан и СМИ.

Ранее Макрон заявлял о скором представлении проекта закона, направленного против фейковых новостей в сети.