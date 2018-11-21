Во Франции приняли законы по борьбе с фейковыми новостями

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов утвердили два законопроекта против распространения фейковых новостей, передает DW.
"Вечером во вторник, 20 ноября, депутаты значительным большинством голосов утвердили законы, с помощью которых президент Франции Эммануэль Макрон надеется предотвратить распространение слухов и фальшивых известий во время предвыборных кампаний", - говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно утвержденным законам, партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами. Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми в отношении контента, который распространяется за плату.
По словам Макрона, он хочет защитить "демократическую жизнь" во Франции от фейковых новостей.
Издание отмечает, что принятые законопроекты вызвали большую дискуссию и подвергались критике, в том числе со стороны журналистских объединений. По мнению критиков, с помощью новых законов Макрон стремится взять под контроль неугодную ему информацию, ввести цензуру и ограничить свободу слова для граждан и СМИ.
Ранее Макрон заявлял о скором представлении проекта закона, направленного против фейковых новостей в сети.
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