Во Франции предотвратили теракт, задержанные готовились использовать взрывчатку или сильный яд

Полиция Франции предотвратила теракт, который планировали совершить двое выходцев из Египта.

Об этом сообщил французский министр внутренних дел Жерар Коломб в эфире BFM TV.

По его словам, они готовили террористическую атаку и рассматривали несколько вариантов – применить очень сильный яд или взрывчатку.

Коломб рассказал, что египтян обнаружили через Telegram.

"Мы смогли их обнаружить, узнать о плане атаки и предотвратить ее", - подчеркнул министр.

Как сообщает AFP, подозреваемых в подготовке теракта задержали. Они оказались братьями.

