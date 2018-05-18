Во Франции предотвратили теракт, задержанные готовились использовать взрывчатку или сильный яд

Полиция Франции предотвратила теракт, который планировали совершить двое выходцев из Египта.

Об этом сообщил французский министр внутренних дел Жерар Коломб в эфире BFM TV.

По его словам, они готовили террористическую атаку и рассматривали несколько вариантов – применить очень сильный яд или взрывчатку.

Коломб рассказал, что египтян обнаружили через Telegram.

"Мы смогли их обнаружить, узнать о плане атаки и предотвратить ее", - подчеркнул министр.

Как сообщает AFP, подозреваемых в подготовке теракта задержали. Они оказались братьями.

#BREAKING New attack foiled in France, two Egyptian brothers arrested: Interior minister — AFP news agency (@AFP) 18 мая 2018 г.

Напомним, 12 мая в одном из центральных районов Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения. Полиция нападающего ликвидировала.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил, что, по словам очевидцев, во время нападения преступник, чья личность позже стала известна представителям СМИ, кричал "Аллах акбар".

ИГ уже взяло на себя ответственность за нападение на прохожих.