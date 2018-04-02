Во Франции потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат: пилот погиб

В воскресенье, 1 апреля, во французском департаменте Изер потерпел крушение сверхлегкий летательный аппарат, в результате погиб один человек, еще один получил ранения, сообщает Europe1.

Отмечается, что на борту аппарата находились два человека.

В результате инцидента 52-летний мужчина скончался на месте. 30-летний мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован в Гренобль.

Жандармерия проводит расследование инцидента.

Напомним, накануне самолет упал на шоссе во Франции, двое погибших.