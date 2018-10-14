14 октября 2018, воскресенье

Во Франции полиция задержала более 20 чеченцев по подозрению в рэкете

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Задержанные требовали по 200 евро с каждой фуры

Задержанные требовали по 200 евро с каждой фуры

В Париже полиция задержала 23 чеченцев. Они требовали деньги у водителей, въезжающих в столицу из Восточной Европы.

Об этом сообщает Le Figaro.

Задержанные требовали с каждой фуры по 200 евро. Группировка зарабатывала до 200 тысяч евро в месяц.

Задержание россиян произошло в момент передачи денег, у злоумышленников изъяты деньги и оружие.

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