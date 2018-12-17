Во Франции полицейские могут устроить забастовку из-за сокращения бюджета Сегодня, 21:47 61 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники французской полиции могут начать забастовку

Во Франции профсоюз полиции призвал власть обеспечить полноценное финансирование правоохранительных органов, сообщает Associated Press.

В профсоюзе заявили, что законодатели на этой неделе собираются уменьшить их бюджет на 62 миллиона евро, что станет причиной ухудшения рабочих условий. В связи с ситуацией профсоюз призвал полицейских в эту среду оставаться в своих участках и реагировать только на экстренные вызовы.

В случае принятия парламентом сокращенного бюджета для правоохранителей на 2019 год, в профсоюзе пообещали, что “будут организовываться дальнейшие действия в ответ”.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

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