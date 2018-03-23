Во Франции озвучили количество жертв атаки в супермаркете

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В результате нападения погибли три человека

В результате нападения погибли три человека

В результате нападения вооруженного мужчины в супермаркете в городе Треб на юге Франции погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль  Макрон, передает AP.

По его словам, следствие устанавливает, как подозреваемый получил оружие, и почему он радикализировался.  Нападавший был известен полицейскими как мелкий торговец наркотиками.

Макрон также поблагодарил полицейского, который предложил себя в обмен на заложников и получил серьезные ранения. "Он спас жизни", - сказал французский лидер.

Напомним, что 23 марта в городе Треб на юге Франции неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, захватив его посетителей в заложники. Во время штурма супермаркета полиция ликвидировала нападавшего. Им оказался 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим.

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