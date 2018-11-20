Во Франции открыли дело из-за финансирования избирательной кампании Макрона - СМИ

Во Франции начали расследование в отношении источника происхождения 144 тысяч евро из бюджета избирательной кампании президента Франции Эммануэля Макрона на выборах 2017 года, сообщает Reuters со ссылкой на источник в офисе прокурора.

По словам собеседника агентства, досудебное расследование инициировано после того, как Национальная комиссия по контролю за финансированием предвыборной кампании не смогла установить источник некоторых пожертвований, внесенных в избирательный фонд партии Вперед! Макрона.

Неучтенные средства представляют собой небольшую часть расходов кампании Макрона. Согласно данным комиссии, Макрон привлек 16,8 млн евро для финансирования своей предвыборной кампании. Из них на президентские выборы 2017 года было потрачено 16,7 млн евро. Его избирательная кампания стала самой дорогостоящей.