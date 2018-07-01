Во Франции отбывавший 25-летний срок за убийство рецидивист сбежал из тюрьмы на вертолете

1 июля французский рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы, в которой он отбывал 25-летний срок за убийство женщины и ограбление, на вертолете, который приземлился во дворе тюрьмы.
Как сообщает Le Figaro, преступнику помогли бежать два или три вооруженных автоматами Калашникова сообщника.
Перед побегом он находился в комнате для посещений вместе со своим братом.
Сообщается также, что пилот вертолета был взят в заложники, при этом при побеге никто не пострадал.
Побег был совершен в 11:20 и занял около 10 минут.
Вертолет уже нашли сожженным. По данным полиции, из вертолета Редуан Фаид пересел в черный автомобиль, а затем в белый фургон.
Это не первый побег Редуана Фаида. Во время побега 13 апреля 2013 года он взял в заложники четырех сотрудников тюремного персонала и взорвал пять дверей, прежде чем сел в машину и уехал.
Во время предыдущего побега в 2013 году Редуан Фаид взорвал пять дверей / Фото: EPA
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