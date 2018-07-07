07 июля 2018, суббота

Во Франции трое мужчин получили приговор за антисемитское нападение

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После преступления в городе Кретей борьба против антисемитизма стала для Франции общенациональным делом
Flickr / Groume Créteil

После преступления в городе Кретей борьба против антисемитизма стала для Франции общенациональным делом

Суд во французском департаменте Валь-де-Марн вынес приговор по резонансному делу ограбления и изнасилования в 2014 году. Преступников приговорили к 8, 16 и 18 годам лишения свободы.

Об этом сообщает DW.

Суд постановил, что преступление имело антисемитский характер. На это указывали высказывания злоумышленников во время нападения.

В 2014 году трое вооруженных мужчин в масках ворвались в квартиру в городе Кретей в пригороде Парижа. Они напали на молодую пару жителей, изнасиловали женщину и вынесли из квартиры драгоценности и банковские карточки.

После преступления французское правительство объявило, что борьба против антисемитизма должна стать общенациональным делом.

Один из нападавших до сих пор в розыске.

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