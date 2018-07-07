Во Франции трое мужчин получили приговор за антисемитское нападение

Суд во французском департаменте Валь-де-Марн вынес приговор по резонансному делу ограбления и изнасилования в 2014 году. Преступников приговорили к 8, 16 и 18 годам лишения свободы.
Об этом сообщает DW.
Суд постановил, что преступление имело антисемитский характер. На это указывали высказывания злоумышленников во время нападения.
В 2014 году трое вооруженных мужчин в масках ворвались в квартиру в городе Кретей в пригороде Парижа. Они напали на молодую пару жителей, изнасиловали женщину и вынесли из квартиры драгоценности и банковские карточки.
После преступления французское правительство объявило, что борьба против антисемитизма должна стать общенациональным делом.
Один из нападавших до сих пор в розыске.
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