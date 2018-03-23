Во Франции неизвестный открыл стрельбу в супермаркете, есть жертвы

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Инцидент произошел в регионе Лангедок - Руссильон
@Lies_Breaker

Инцидент произошел в регионе Лангедок - Руссильон

В супермаркете на юге Франции произошла стрельба, неизвестный захватил заложников, по предварительным данным, два человека погбли.

В МВД Франции заявили, что в пригороде Каркассона (коммуна Треб) проходит полицейская операция, речь идет о теракте. По предварительным данным, два человека погбли.

Как сообщает Reuters,  все заложники в ходе переговоров были освобождены и теперь в здании супермаркета вместе с террористом остается один полицейский.

По данным французских СМИ, перед нападением на супермаркет вооруженный мужчина из автомобиля открыл огнонь по полицейским в Каркассоне, ранив одного правоохранителя. Потом злоумышленник ворвался в супермаркет, в котором захватил заложников.

Злоумышленник уже объявил о своей причастности к террористической группировке ИГИЛ.

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