Во Франции неизвестный открыл стрельбу в супермаркете, есть жертвы

В супермаркете на юге Франции произошла стрельба, неизвестный захватил заложников, по предварительным данным, два человека погбли.

В МВД Франции заявили, что в пригороде Каркассона (коммуна Треб) проходит полицейская операция, речь идет о теракте. По предварительным данным, два человека погбли.

⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l' #Aude . La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0

Как сообщает Reuters, все заложники в ходе переговоров были освобождены и теперь в здании супермаркета вместе с террористом остается один полицейский.

По данным французских СМИ, перед нападением на супермаркет вооруженный мужчина из автомобиля открыл огнонь по полицейским в Каркассоне, ранив одного правоохранителя. Потом злоумышленник ворвался в супермаркет, в котором захватил заложников.

Злоумышленник уже объявил о своей причастности к террористической группировке ИГИЛ.

#UPDATE A gunman claiming allegiance to the Islamic State group fired shots and took hostages at a supermarket in southwestern France: prosecutor https://t.co/rodEQgzgJD pic.twitter.com/TTK0H40nDI