Во Франции наводнение унесло жизни как минимум семерых человек

Во Франции, в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, погибли по меньшей мере 7 человек.

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, в муниципалитете Вилардонель потоком воды снесло монахиню, а в муниципалитете Вильгаянк таким же образом погибли еще четверо человек. Как минимум одного человека смыло во сне, обстоятельства гибели еще одной жертвы наводнения устанавливаются.

Еще как минимум пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что уровень воды в реке Од достиг беспрецедентного с 1891 года. Часть дорог оказались непригодны к использованию. Все школы, колледжи и высшие учебные заведения 15 октября не работают, около 8 тысяч домохозяйств лишены электроэнергии.