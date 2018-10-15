Во Франции наводнение унесло жизни как минимум семерых человек

Во Франции, в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, погибли по меньшей мере 7 человек.
Об этом сообщает Le Figaro.
Так, в муниципалитете Вилардонель потоком воды снесло монахиню, а в муниципалитете Вильгаянк таким же образом погибли еще четверо человек. Как минимум одного человека смыло во сне, обстоятельства гибели еще одной жертвы наводнения устанавливаются.
Еще как минимум пять человек находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что уровень воды в реке Од достиг беспрецедентного с 1891 года. Часть дорог оказались непригодны к использованию. Все школы, колледжи и высшие учебные заведения 15 октября не работают, около 8 тысяч домохозяйств лишены электроэнергии.
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