15 октября 2018, понедельник

Во Франции наводнение унесло жизни как минимум семерых человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Часть дорог оказались непригодны к использованию

Часть дорог оказались непригодны к использованию

Во Франции, в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, погибли по меньшей мере 7 человек.

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, в муниципалитете Вилардонель потоком воды снесло монахиню, а в муниципалитете Вильгаянк таким же образом погибли еще четверо человек. Как минимум одного человека смыло во сне, обстоятельства гибели еще одной жертвы наводнения устанавливаются.

Еще как минимум пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что уровень воды в реке Од достиг беспрецедентного с 1891 года. Часть дорог оказались непригодны к использованию. Все школы, колледжи и высшие учебные заведения 15 октября не работают, около 8 тысяч домохозяйств лишены электроэнергии.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове