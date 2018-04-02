Во Франции начинается масштабная забастовка железнодорожников

Во Франции 2 апреля начинается крупная забастовка железнодорожников, которые недовольны планами правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот.
Забастовку инициировали три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта - CGT, CFDT и Unsa, сообщает Интерфакс-Украина.
Основная часть забастовок намечена на вторник и среду. Ожидается, что в них примут участие около 50% работников железных дорог, в том числе примерно 80% машинистов.
Во вторник власти должны отменить рейсы почти 90% скоростных поездов TGV и около 70% рейсов поездов пригородного сообщения.
Во вторник к забастовкам присоединятся сотрудники службы вывоза мусора, персонал авиакомпании Air France, а также профсоюзы энергетиков. Они, в свою очередь, требуют увеличения зарплаты и снижения пенсионного возраста.
Студенты ряда французских университетов также намерены во вторник бойкотировать занятия в знак протеста против закона, который устанавливает жесткий отбор при поступлении в высшие учебные заведения.
Французские железнодорожники обещают устраивать еженедельные акции протеста, которые продлятся три месяца - с 3 апреля до 28 июня.
Напомним, 22 марта по всей территории Франции прошли массовые забастовки госслужащих, железнодорожников и работников аэропортов.
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