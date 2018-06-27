Во Франции мясники просят правительство защитить их от агрессивных веганов

Во Франции мясники написали обращение к правительству, в котором просят защитить их от агрессивных веганов.
В письме главы Французской федерации мясников говорится, что веганы угрожают традиционной культуре поедания мяса, сообщает ВВС.
По словам мясников, их магазины забрасывают камнями и портят граффити, а на продукцию наклеивают стикеры.
За последние несколько месяцев 15 магазинов были облиты искусственной кровью.
Глава федерации Жан-Франсуа Гуйхард в своем письме заявил, что такие нападения являются одной из форм терроризма.
По его словам, веганы хотят "навязать огромному количеству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию".
Вегетарианцы и веганы составляют лишь несколько процентов французского населения.
Опросы 2016 года показали, что 3% французов были вегетарианцами.
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