Во Франции мясники просят правительство защитить их от агрессивных веганов

Во Франции мясники написали обращение к правительству, в котором просят защитить их от агрессивных веганов.

В письме главы Французской федерации мясников говорится, что веганы угрожают традиционной культуре поедания мяса, сообщает ВВС.

По словам мясников, их магазины забрасывают камнями и портят граффити, а на продукцию наклеивают стикеры.

За последние несколько месяцев 15 магазинов были облиты искусственной кровью.

Глава федерации Жан-Франсуа Гуйхард в своем письме заявил, что такие нападения являются одной из форм терроризма.

По его словам, веганы хотят "навязать огромному количеству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию".

Вегетарианцы и веганы составляют лишь несколько процентов французского населения.

Опросы 2016 года показали, что 3% французов были вегетарианцами.