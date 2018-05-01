Во Франции люди устроили митинг против увеличения популяции медведей

Протестующие прошли по улицам города По с лозунгом Стоп медведям

Во Франции жители двух регионов вышли на акцию протеста против намерения местных властей привезти в местные леса двух медведиц, чтобы сохранить и увеличить популяцию этих животных.

Об этом сообщает France3.

"Протестующие прошли по улицам города По с лозунгом Стоп медведям под звуки пастушьих колокольчиков и с плюшевыми медведями на палках, а затем отправили делегацию к префекту", - говорится в сообщении.

В шествии приняли участие 1200 человек, некоторые с домашними животными. Этим активисты хотели показать, что увеличение популяции медведей опасно для домашних животных.

Министр экологического развития Франции Николя Юло еще в конце марта объявил, что осенью 2018 года в леса департамента Атлантические Пиренеи, где расположен город По, привезут двух медведиц, чтобы сохранить этот вид диких животных. Местные депутаты, фермеры и пастухи убеждены, что это вредно, поскольку медведи в лесу мешают их деятельности.

Ранее сообщалось, что Instagram воспринимает селфи с квокки как жестокое обращение с животными.