Во Франции из-за аварии на карусели один человек погиб, четверо пострадали

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По одной из версий, погибший просто шел мимо карусели, когда ее конструкции обрушились
Фото: Le Progres

По одной из версий, погибший просто шел мимо карусели, когда ее конструкции обрушились

Вечером в субботу, 31 марта, в результате аварии на карусели на ярмарке в юго-восточной Франции один человек погиб и еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает Le Progres.

Инцидент произошел на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы. Обстоятельства трагедии пока остаются неопределенными.

По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей, которые вращались в воздухе, внезапно упала. Погибший мужчина не находился на карусели, но его смертельно ранило куском отломившейся конструкции.

Ранее сообщалось, что австрийские экстремалы покатались на качелях, натянутых между двумя воздушными шарами.

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