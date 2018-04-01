Во Франции из-за аварии на карусели один человек погиб, четверо пострадали

Вечером в субботу, 31 марта, в результате аварии на карусели на ярмарке в юго-восточной Франции один человек погиб и еще четверо получили травмы.
Об этом сообщает Le Progres.
Инцидент произошел на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы. Обстоятельства трагедии пока остаются неопределенными.
По одной из версий, карусель, состоящая из нескольких качелей, которые вращались в воздухе, внезапно упала. Погибший мужчина не находился на карусели, но его смертельно ранило куском отломившейся конструкции.
Ранее сообщалось, что австрийские экстремалы покатались на качелях, натянутых между двумя воздушными шарами.
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