Во Франции эвакуировали посетителей старинного замка из-за угроз неизвестного

К поискам мужчины присоединились около 50 жандармов и вертолет

Во Франции посетителей популярного для туристов старинного замка Мон-Сен-Мишель эвакуировали из-за угрозы неизвестного мужчины напасть на представителей службы безопасности.

Об этом сообщает France24.

"Этот человек был среди первых посетителей сегодня. Не было ни выстрелов, ни оружия. Поселок будет открыт толькотогда, когда служба безопасности убедится, что мужчина уже его покинул", - говорится в сообщении местной власти.

Полиция эвакуировала не только посетителей, но и жителей отелей вблизи замка.

Местные жители рассказали, что мужчина сначала устроил ссору в кафе неподалеку, а затем угрожал расправиться с охраной замка.

Сейчас идет поиск подозрительного мужчины. В операции участвуют около 50 жандармов и вертолет.

Мон-Сен-Мишель ежегодно посещает около 2 миллионов туристов. Это уникальный замок, который расположен на горе Архангела Михаила. Замок и залив у него внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу.