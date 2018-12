Во Франции число задержанных на акции "желтых жилетов" возросло до 220 человек

Отмечается, что 81 человек из них заключен под стражу.

Как сообщили во французском министерстве внутренних дел, всего на территории страны по состоянию на 18:00 (19:00 по Киеву) число протестующих достигло почти 40 тысяч человек. В прошлую субботу, 15 декабря, в акции "желтых жилетов" участвовали 66 тыс. манифестантов, отмечает ведомство.

В Париже число участников протестов 22 декабря достигло двух тысяч. 142 человека были задержаны, из них 16 помещены под стражу. Ранее сообщалось о 30 задержанных.

The long video! Why #YellowVests got angry at #Paris police officers? #Police-bikers threw without reason teargas granades between the demonstrators. #GiletsJaunes pic.twitter.com/byLixo8Pqp