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Во Франции число задержанных на акции "желтых жилетов" возросло до 220 человек

Вчера, 23:35
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В субботу в разных городах Франции в акциях "желтых жилетов" приняли участие около 40 тыс человек

Полиция Франции во время шестой акции "желтых жилетов" задержала по всей стране 220 участников антиправительственных протестов, сообщает France Info.

Отмечается, что 81 человек из них заключен под стражу.

Как сообщили во французском министерстве внутренних дел, всего на территории страны по состоянию на 18:00 (19:00 по Киеву) число протестующих достигло почти 40 тысяч человек. В прошлую субботу, 15 декабря, в акции "желтых жилетов" участвовали 66 тыс. манифестантов, отмечает ведомство.

В Париже число участников протестов 22 декабря достигло двух тысяч. 142 человека были задержаны, из них 16 помещены под стражу. Ранее сообщалось о 30 задержанных.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.

Теги:   Протест Акция протеста Франция

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