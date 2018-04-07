Во Франции автомобиль протаранил жилой дом, есть погибшие

Во Франции автомобиль врезался в жилой дом, погибли два человека.

Об этом сообщает France Вleu.

ДТП произошло в ночь на субботу, 7 апреля.

"Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги в сторону кирпичного дома, часть стены в результате происшествия обрушилась", - говорится в сообщении.

Погибли 32-летний мужчина и 35-летняя женщина, еще два человека в результате инцидента пострадали, их госпитализировали. Все они находились в машине. Женщина, находящаяся в квартире, в стену которой врезался автомобиль, не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Германии фургон въехал в толпу пешеходов. В результате инцидента погибли 4 человека, около 20 пострадали.