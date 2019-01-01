Во Франции аттракцион с несовершеннолетними остановился на высоте 50 метров
В французском городе Ренн за несколько часов до Нового года сломался аттракцион и остановился на высоте 50 метров с людьми.
Об этом сообщает France Bleu Armorique.
С помощью лестницы людей снять не удалось, привлекали вертолет. Среди восеми человек в воздухе, было пять несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. В результате инцидента никто не пострадал.
Некоторые аттракционы продолжали работать, но большинство посетителей парка развлечений просто наблюдали, как спасают людей, которые застряли.
Un peu plus de 8h après le début de l'opération la première victime est descendu! Enfin! pic.twitter.com/4SuGGiO8QF- FB Armorique (@bleuarmorique) 1 января 2019 г.