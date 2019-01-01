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Во Франции аттракцион с несовершеннолетними остановился на высоте 50 метров

Сегодня, 10:03
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Никто не пострадал

Скриншот видео FB Armorique/Twitter

В французском городе Ренн за несколько часов до Нового года сломался аттракцион и остановился на высоте 50 метров с людьми.

Об этом сообщает France Bleu Armorique.

С помощью лестницы людей снять не удалось, привлекали вертолет. Среди восеми человек в воздухе, было пять несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. В результате инцидента никто не пострадал.

Некоторые аттракционы продолжали работать, но большинство посетителей парка развлечений просто наблюдали, как спасают людей, которые застряли.

Теги:   Новый Год Франция

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