Во Франции аттракцион с несовершеннолетними остановился на высоте 50 метров Сегодня, 10:03 0 Цей матеріал також доступний українською Никто не пострадал Скриншот видео FB Armorique/Twitter

В французском городе Ренн за несколько часов до Нового года сломался аттракцион и остановился на высоте 50 метров с людьми.

Об этом сообщает France Bleu Armorique.

С помощью лестницы людей снять не удалось, привлекали вертолет. Среди восеми человек в воздухе, было пять несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. В результате инцидента никто не пострадал.

Некоторые аттракционы продолжали работать, но большинство посетителей парка развлечений просто наблюдали, как спасают людей, которые застряли.