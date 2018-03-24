Во Франции арестовали женщину, причастную к теракту в супермаркете

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Исполнитель теракта был ликвидирован

Исполнитель теракта был ликвидирован

Французский прокурор заявил, что полиция задержала женщину, которая причастна к теракту в городе Треб.

Об этом передает Reuters.

Задержанную женщину подозревают в связях с исполнителем теракта, который был ликвидирован.

Напомним, что 23 марта в городе Треб на юге Франции неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, захватив его посетителей в заложники. Во время штурма супермаркета полиция ликвидировала нападавшего. Им оказался 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим.

В результате нападения погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове