Во Франции арестовали женщину, причастную к теракту в супермаркете

Французский прокурор заявил, что полиция задержала женщину, которая причастна к теракту в городе Треб.

Об этом передает Reuters.

Задержанную женщину подозревают в связях с исполнителем теракта, который был ликвидирован.

Напомним, что 23 марта в городе Треб на юге Франции неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, захватив его посетителей в заложники. Во время штурма супермаркета полиция ликвидировала нападавшего. Им оказался 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим.

В результате нападения погибли три человека, еще 16 получили ранения.