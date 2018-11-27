27 ноября 2018, вторник

Во Франции арестовали высокопоставленного чиновника по подозрению в шпионаже на КНДР – СМИ

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Госслужащий работал во французском сенате

Госслужащий работал во французском сенате

Во Франции арестовали высокопоставленного чиновника Сената Бенуа Кеннеди по подозрению в шпионаже на Северную Корею, пишет AFP со ссылкой на источники в системе судопроизводства.

По данным СМИ, его арестовали за сбор и передачу информации иностранному государству. Кеннеди допрашивали сотрудники Главного управления нацбезопасности.

Следователи пытаются установить ценность данных, которые он якобы передавал в Пхеньян.

Расследование по делу велось с марта текущего года.

Кеннеди занимает один из постов в сенатском управлении архитектуры и культурного наследия. В его компетенцию входят управленческие и финансовые вопросы.

Он также является президентом ассоциации франко-корейской дружбы, которая выступает за воссоединение Северной и Южной Корей.

Отмечается, что чиновник часто писал статьи о КНДР и много путешествовал по Корейскому полуострову.

 

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