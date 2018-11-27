Во Франции арестовали высокопоставленного чиновника по подозрению в шпионаже на КНДР – СМИ

Во Франции арестовали высокопоставленного чиновника Сената Бенуа Кеннеди по подозрению в шпионаже на Северную Корею, пишет AFP со ссылкой на источники в системе судопроизводства.
По данным СМИ, его арестовали за сбор и передачу информации иностранному государству. Кеннеди допрашивали сотрудники Главного управления нацбезопасности.
Следователи пытаются установить ценность данных, которые он якобы передавал в Пхеньян.
Расследование по делу велось с марта текущего года.
Кеннеди занимает один из постов в сенатском управлении архитектуры и культурного наследия. В его компетенцию входят управленческие и финансовые вопросы.
Он также является президентом ассоциации франко-корейской дружбы, которая выступает за воссоединение Северной и Южной Корей.
Отмечается, что чиновник часто писал статьи о КНДР и много путешествовал по Корейскому полуострову.
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