Во Франкфурте эвакуировали 500 пассажиров поезда из-за сообщения о бомбе - СМИ
Вчера, 17:37
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Во Франкфурте из-за угрозы взрыва эвакуировали 500 пассажиров скоростного поезда, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Сообщение об угрозе взрыва поступило правоохранителям около 14:00 по местному времени.
500 пассажиров были вынуждены покинуть поезд на южном вокзале Франкфурта.
Поезд прибыл на южный вокзал с главного вокзала города.
Сотрудники федеральной полиции начали искать в поезде бомбу. Два пути на вокзале закрыли для прохода поездов.
В связи с ситуацией в движении региональных поездов и метро произошел сбой.