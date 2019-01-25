Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе
Андрей Смирнов
Зеленский оказался миллионером

Во Франкфурте эвакуировали 500 пассажиров поезда из-за сообщения о бомбе - СМИ

Вчера, 17:37
76
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Правоохранители призвали сохранять спокойствие

Во Франкфурте из-за угрозы взрыва эвакуировали 500 пассажиров скоростного поезда, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщение об угрозе взрыва поступило правоохранителям около 14:00 по местному времени. 

500 пассажиров были вынуждены покинуть поезд на южном вокзале Франкфурта.

Поезд прибыл на южный вокзал с главного вокзала города.

Сотрудники федеральной полиции начали искать в поезде бомбу. Два пути на вокзале закрыли для прохода поездов. 

В связи с ситуацией в движении региональных поездов и метро произошел сбой.

Теги:   Бомба Германия Полиция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
Страны

Вчера, 19:02

article_img
Суд освободил экс-советника Трампа под залог в $250 тыс.
Страны

Сегодня, 00:31

article_img
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться