Во Франкфурте эвакуировали 500 пассажиров поезда из-за сообщения о бомбе - СМИ Вчера, 17:37 76 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Правоохранители призвали сохранять спокойствие ЕРА

Во Франкфурте из-за угрозы взрыва эвакуировали 500 пассажиров скоростного поезда, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщение об угрозе взрыва поступило правоохранителям около 14:00 по местному времени.

500 пассажиров были вынуждены покинуть поезд на южном вокзале Франкфурта.

Поезд прибыл на южный вокзал с главного вокзала города.

Сотрудники федеральной полиции начали искать в поезде бомбу. Два пути на вокзале закрыли для прохода поездов.

В связи с ситуацией в движении региональных поездов и метро произошел сбой.